اتحادات السلة والعاب القوى والملاكمة يثمنون مبادرة وزارة الشباب بإطلاق السلف المالية

واجمع رؤساء الاتحادات في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "خطوة الوزارة تعد جيدة كونها ستسهم في عودة الرياضة الى وضعها الصحيح عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالرقم 140 لسنة 2019 الذي خول اللجنة الخماسية صرف المنحة المالية المخصصة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية ".وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة حسين العميدي، إن "الرياضة العراقية بحاجة الى عملية تنظيم وترتيب وان وزير الشباب والرياضة والوزارة نجحا في وضع الخطوة الاولى على طريق الدعم الحقيقي للرياضة وفق اسس سليمة وبتخطيط صحيح حتى تاتي النتائج ملبية للطموحات ومقرونة بالنجاحات، لاسيما على الصعيد الخارجي".

واضاف ان "هناك من يحاول التقليل من الاجراءات الحكومية ويريد ان يضع العصا في دولاب دوران الرياضة العراقية، واجراءات الوزارة سليمة كونها قطعت الطريق على المغرضين والمشككين في قدرتها على تقديم الدعم للرياضة العراقية".



من جانبه، اوضح رئيس الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة علي تكليف ان "توجيه وزير الشباب والرياضة بمنح سلفة مالية عاجلة قدرها 50 مليون دينار لرياضة الفن النبيل يؤكد حرصه على ان تكون الرياضة في المقدمة، فضلا عن تذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف في الطريق الى الاوسمة الملونة ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية".

وبين تكليف ان "اتحاد اللعبة مطالب بفتح حساب مصرفي يتم وضع السلف المالية فيه، داعيا الى تقليص الاجراءات الادارية مستقبلا وتسهيلها لان الرياضيين بحاجة الى الاموال بالسرعة الممكنة من اجل تمثيل العراق في البطولات الخارجية، كون اتحاد الملاكمة لديه استحقاق في تونس وايضا بطولة اسيا للاشبال وبطولة العراق والعديد من المشاركات الاخرى الى تحتاج الى دعم متواصل من اجل تطوير اللعبة".

الى ذلك اكد الامين المالي في الاتحاد العراقي المركزي لالعاب القوى زيدون جواد ان "خطوة الوزارة، مبادرة جيدة تحتاج الى زخم من خلال الابتعاد عن عدد من الاجراءات الروتينية المعقدة وتبسيط الامور، وسينعكس ذلك على خارطة الرياضة العراقية".

واوضح جواد ان "اتحاد عروس الالعاب لديه مستحقات سابقة من خلال مشاركته ببطولة العرب في مصر، وبطولة اسيا في قطر، و لديه ايضاً مشاركات عدة في عدد من الاجتماعات الاسيوية والكونغرس القاري والملتقيات الخارجية، ونحن بحاجة الى المال، وكان لمبادرة وزير الشباب والرياضة الاثر الواضح في تجاوز اكثر من مطب وصولا الى رياضة انجاز تفرح الاوساط الرياضية، مبينا وجوب ان تكون هناك عدالة في اعطاء المنح لاسيما للاتحادات صاحبة القدح المعلى في رفع راية الله اكبر بالمحافل الدولية والقارية".

