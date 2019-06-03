المجلس الوزاري للطاقة يصدر قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية

وأضاف أن "المجلس أصدر عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية أهمها قيام وزارة الصناعة ( شركة الصناعات الكهربائية ) بتزويد وزارة الكهرباء ب ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات لسد الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع التوزيع".
وأوضح المكتب، أن "المجلس قرر توفير التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء المحولات من القطاع الخاص"، لافتاً إلى "قيام شركات وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة بالتعاقد على تصليح محولات التوزيع العاطلة التابعة لوزارة الكهرباء ، وفق عقد طويل الأمد".
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