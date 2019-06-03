المجلس الوزاري للطاقة يصدر قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المجلس الوزاري للطاقة عقد، اليوم، اجتماعاً برئاسة عبد المهدي، لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات واحتياجات المحطات الرئيسية والفرعية وايجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي تواجه الشبكة الكهربائية ، وأعمال صيانة واصلاح المحطات الكهربائية ، كما ناقش عمل المولدات الأهلية".وأضاف أن "المجلس أصدر عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية أهمها قيام وزارة الصناعة ( شركة الصناعات الكهربائية ) بتزويد وزارة الكهرباء ب ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات لسد الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع التوزيع".

وأوضح المكتب، أن "المجلس قرر توفير التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء المحولات من القطاع الخاص"، لافتاً إلى "قيام شركات وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة بالتعاقد على تصليح محولات التوزيع العاطلة التابعة لوزارة الكهرباء ، وفق عقد طويل الأمد".