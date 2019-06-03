إدارة الطلبة تصدر بياناً بشان حديث وزير الشباب مع جمهور الانيق

وتواجد الوزير بالقرب من مدرجات جمهور الطلبة، حيث طالبت الجماهير وزير الشباب والرياضة بالتدخل من اجل تغيير الهيئة الادارية للنادي بعد تراجع نتائج الفريق.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تستنكر التصرفات الغريبة التي قام بها وزير الشباب والرياضة احمد رياض بين شوطي اللقاء الذي جمع الزوراء والطلبة على ملعب الشعب الدولي ببغداد".



واوضح أن "حديث وزير الشباب عن الهيئات العامة وتوسعتها واستغلال التجمع الجماهيري في ملعب الشعب وكأنه الامر الناهي يدعونا لتذكير الوزير ان الهيئات الادارية منتخبة وفق القانون النافذ وتستمد قوتها من قانون الدولة العراقية واعتراضنا ليس على مضمون الكلام بل على مكانه وتوقيته غير المناسبين، اما اذا كان يرغب بتغيير القوانين فواجب السلطة التشريعية تغيير القانون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وليس باستغلال عاطفة الجماهير والبحث عن مكاسب شخصية وهو ما اكدته حادثة يوم أمس التي ابتدأت برفض جماهير فريقا الزوراء والطلبة اعتلاءه المنصة وردود الأفعال الرافضة التي واجهها في أولى لحظات اعتلاءه المنصة ولتدارك الموقف من معاليه غير مسار الحديث الذي رغب فيه وهو عن بناء ملعب الزوراء ليتجه صوب جماهير الطلبة والحديث عن الهيئات العامة للأندية مستغلاً الموقف العاطفي للجماهير بعد تاخر فريق الطلبة بنتيجة هدفين بنهاية الشوط الاول".وتابع النادي، "نقول لمعاليه والذي استبشرنا بإن يكون خير عون للأندية الرياضية من خلال بناء الملاعب والذي يعد من أولويات عمله وهو من الواجبات التي ستطالبه الجماهير بإنجازها والإسراع في إنجاز متطلبات رواد الرياضة وإعانة الاندية ومن بينها الطلبة الذي يبحث عن مد يد العون لاعادة بناء ملعبه او ادخاله الصيانة بعد استحصال الموافقات الرسمية منذ فترة الوزارة السابقة والى الان بدل الخوض في مواضيع وأمور لاتخدم الرياضة بل تساهم في اثارة المشاكل بين المؤسسات الرياضية".

واتم النادي بيانه بالقول، "نصيحة مجانية، اتبع مقولة "اعمل بصمت ودع عملك يتكلم"، وهي افضل من اثارة مشاعر الجماهير في أمور تزيد من حدة التوتر في الوسط الرياضي".

