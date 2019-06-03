دولة أوروبية تعتمد اللغة العربية رسمياً لها

ولكن هناك جزيرة رائعة في البحر الأبيض المتوسط تدعى مالطا، وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة بحد ذاتها، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية وتتشابه إلى حد كبير معها.

بالإضافة إلى اللغة العربية والمالطية يتحدث سكان الجزيرة اللغة الإنجليزية، فهي منتشرة بكثرة في البلاد، وتأتي بأهميتها قبل الإيطالية.



يشار إلى أن دولة مالطا هي من أصغر دول العالم وأكثرها من حيث الكثافة السكانية، حيث نجحت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.