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دولة أوروبية تعتمد اللغة العربية رسمياً لها

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ولكن هناك جزيرة رائعة في البحر الأبيض المتوسط تدعى مالطا، وهي جزيرة صغيرة ودولة مستقلة بحد ذاتها، يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية وتتشابه إلى حد كبير معها.

بالإضافة إلى اللغة العربية والمالطية يتحدث سكان الجزيرة اللغة الإنجليزية، فهي منتشرة بكثرة في البلاد، وتأتي بأهميتها قبل الإيطالية.


يشار إلى أن دولة مالطا هي من أصغر دول العالم وأكثرها من حيث الكثافة السكانية، حيث نجحت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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