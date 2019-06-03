وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الحريق أدى الى اتلاف المحصول بالكامل". وأضاف أنه "تمت السيطرة على الحريق بتعاون كل من اهالي المنطقة وشرطة الاطفاء وابناء شرطة الطوارئ وابناء الحشد العشائري".

وتعرضت مساحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة في مناطق متعددة من البلاد.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعرض حقول الحنطة لحرائق غرب الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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