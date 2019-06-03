ترامب.. الرئيس الأمريكي الـ12 الذي تلتقيه الملكة إليزابيث

وصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، في زيارة رسمية للمملكة المتحدة، ليصبح الرئيس الثاني عشر في تاريخ أمريكا الذي تلتقيه الملكة إليزابيث الثانية.



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الإثنين، إن ترامب هو الأحدث في سلسلة طويلة من الرؤساء الأمريكيين تمتد إلى هاري ترومان، الذين قابلوا أطول ملوك بريطانيا حكما، ومع ذلك فهو الثالث فقط الذي يحصل على معاملة ملكية وحفاوة شاملة خلال زيارة رسمية بعد سلفيه باراك أوباما وجورج بوش الأب.

وبالعودة إلى الماضي، شملت قائمة الرؤساء الأمريكيين الذين التقتهم الملكة إليزابيث:

1- هاري ترومان

في عام 1951، عندما كانت الملكة لا تزال أميرة التقت الرئيس هاري ترومان خلال زيارة لواشنطن.

2- دوايت أيزنهاور

وكان الرئيس دوايت أيزنهاور أول رئيس أمريكي يقابل الملكة إليزابيث بعد جلوسها على العرش، حيث رحب بالملكة الشابة في أول زيارة دولة لها للولايات المتحدة في عام 1957، وفي عام 1959 رحبت الملكة بأيزنهاور في المملكة المتحدة بلقاء في قلعة بالمورال.

3- جون كينيدي

في عام 1961، بسطت الملكة السجادة الحمراء للرئيس جون كينيدي والسيدة الأولى جاكلين كينيدي، واستضافتهما لتناول العشاء في قصر باكنجهام.

ولم يلتق خلف كينيدي، ليندون جونسون، بالملكة إليزابيث أثناء رئاسته، ما جعله الرئيس الأمريكي الوحيد منذ عهد ترومان الذي لم يجتمع معها عندما كانت ملكة.

4- ريتشارد نيكسون

وأنهى الرئيس ريتشارد نيكسون الجفاف المستمر منذ سنوات عندما تناول الطعام مع الملكة على الغداء في قصر باكنجهام في عام 1969.

وعلى الرغم من أن هذا كان أول لقاء يجمعها مع نيكسون كرئيس، لكنه التقى بها سابقا عندما شغل منصب نائب الرئيس في عام 1957.

5- جيرالد فورد

استقبل الرئيس جيرالد فورد الملكة إليزابيث في الولايات المتحدة في عام 1976، لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي، واشتركا في رقصة في حفلة بالبيت الأبيض.

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6- جيمي كارتر

لم يمضِ وقت طويل، قبل أن تستضيف الملكة رئيسا أمريكيا آخر، حيث زار الرئيس جيمي كارتر قصر باكنجهام في عام 1977، ورحبت به الملكة إلى جانب رؤساء دول زائرين آخرين في القصر لتناول العشاء بالتزامن مع قمة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ذلك العام.

7- رونالد ريجان

قام الرئيس رونالد ريجان والسيدة الأولى نانسي ريجان بزيارة دولة رسمية إلى المملكة المتحدة في عام 1982، أطلق ريجان عليها في وقت لاحق "زيارة خيالية" في مذكراته وكتب أن أبرز ما في الرحلة بالنسبة له كان ركوب الخيل مع الملكة.

وفي وقت لاحق رد آل ريجان مجاملة الضيافة للملكة إليزابيث من خلال استضافتها والأمير فيليب للبقاء في مزرعتهم بولاية كاليفورنيا.

8- جورج بوش الأب

وفي عام 1989، التقى الرئيس الراحل جورج هربرت بوش (الأب) والسيدة الأولى باربرا بوش الملكة إليزابيث والأمير فيليب في قصر باكنجهام خلال زيارة للمملكة المتحدة.

9- بيل كلينتون

بدوره، التقى الرئيس بيل كلينتون الملكة للمرة الأولى في عام 1994 خلال مأدبة أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين لعملية الإنزال في نورماندي، الذي يطلق عليها اسم "اليوم-دى" ويرمز إلى انتصار الحلفاء عند غزو نورماندي في عملية أوفرلورد خلال الحرب العالمية الثانية.

وقام كلينتون بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة رئاسته، كما قابل الملكة لاحتساء الشاي في قصر باكنجهام في عام 2000.

10- جورج بوش الابن

كان الرئيس جورج دبليو بوش (الابن) أول رئيس أمريكي يحصل على التشريف الكامل لزيارة دولة، حيث شملت الاحتفالات التي استمرت 3 أيام 41 طلقة تحية ومأدبة رسمية في قصر باكنجهام.

11- باراك أوباما

وبسطت الملكة إليزابيث مجددا السجادة الحمراء للرئيس باراك أوباما، حيث استضافته مع السيدة الأولى ميشيل أوباما في زيارة دولة في عام 2011، ثم التقت أسرة أوباما في مناسبتين أخريين خلال فترة رئاسته.

كانت العلاقة بين العائلة المالكة وأوباما شخصية، حيث استضاف الأمير وليام وزوجته كيت، دوق ودوقة كامبريدج، الزوجين الأولين لحفل عشاء خاص في قصر كنسينجتون إحدى مرات إقامتهما بلندن.

12- دونالد ترامب

وخلال زيارته هذا الأسبوع، من المقرر أن يلتقي ترامب الملكة للمرة الثانية، حيث التقى بها للمرة الأولى العام الماضي أثناء زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، استضافته خلالها لتناول الشاي في قصر وندسور.