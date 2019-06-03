تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس الأمن القومي في تونس برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، الإثنين، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر انطلاقا من يوم 5 يونيو/حزيران الجاري.
واستعرض مجلس الأمن القومي، الذي يتكون من الرئيس ورئيس الحكومة ومختلف القيادات الأمنية والعسكرية في تونس، انعكاسات الوضع الإقليمي والدولي على الشأن التونسي الداخلي، خاصة في هذا الظرف الذي تستعد فيه تونس لخوض الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول والرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني حسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ 2011، وسط جدل سياسي حول ضرورة إرساء قانون جديد للطوارئ يتماشى مع التحولات السياسية التي تعرفها البلاد، علما أن مضامين قانون الطوارئ الحالي تعود إلى سنة 1978 في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
لا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ عام 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
وفي ذلك العام، قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل/نيسان الماضي تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
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