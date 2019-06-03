عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

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قد تواجه تركيا المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المرهقة في المستقبل.. حال استمرار رغبتها في الحصول على منظومة S-400 الروسية

على الرغم من الآلام التي تعيشها تركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي منذ العام الماضي، فإنه لا تزال أنقرة لم تشهد كل الأوجاع التي تنتظرها سياسيًا واقتصاديًا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.

تركيا على وشك مواجهة عقوبات أمريكية جديدة بسبب قرارها شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400، وهو الأمر الذي سيجعل عملتها واقتصادها اللذين يعانيان من ضعف شديد أصلًا، يمران بأسوأ فتراتهما على الإطلاق، كما أن ذلك سيثير تساؤلات حول موقف تركيا داخل الناتو والمنطقة. روسيا: تحطم الطائرة لن يؤثر على اتفاق

تركيا على وشك مواجهة عقوبات أمريكية جديدة بسبب قرارها شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400، وهو الأمر الذي سيجعل عملتها واقتصادها اللذين يعانيان من ضعف شديد أصلًا، يمران بأسوأ فتراتهما على الإطلاق، كما أن ذلك سيثير تساؤلات حول موقف تركيا داخل الناتو والمنطقة. روسيا: تحطم الطائرة لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ركزت على تبعات إصرار تركيا على شراء المنظومة الدفاعية الروسية، لا سيما إذا ما قررت واشنطن معاقبتها على هذا القرار.

وفي حال لم يتم التوصل إلى حل في الأسابيع المقبلة واستمرت التوترات الأمريكية التركية في التفاقم، فقد تضرب العقوبات الأمريكية التجارة بين البلدين، مما قد يطيل فترة الركود في تركيا، حسب توقعات الصحيفة.

وتخاطر تركيا أيضًا بالتخلي عن إنتاج واستخدام الطائرات الحربية الأمريكية من طراز F-35، التي يمكن أن تمثل خطوة نحو إعادة تقييم عضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تبلغ من العمر 67 عامًا. Advertisements وقال جاليب دالاي، باحث زائر في قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد: "الأمر معقد للغاية لأن كلا من المسؤولين الأمريكيين والأتراك يعتبرون التوصل لحل وسط يمثل انعكاسًا لتوازن جيوسياسي أكبر".

وأضاف دالاي: "سيكون للعقوبات تأثير كبير للغاية على تركيا، ولكن ربما لا يمثل نقطة الانهيار في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية". لماذا تضغط واشنطن على تركيا لمنع شراء منظومة «إس 400»؟ وعلى الرغم من حالة التناحر بين الجانبين فإنهما أكدا رغبتهما في تجنب ما يسمى بعقوبات "CAATSA"، التي بموجب القانون الأمريكي سوف يتم تفعيلها عندما يصل السلاح الروسي المضاد للطائرات إلى الأراضي التركية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الموافقة على تأجيل المنظومة التي من المفترض أن تصل إلى تركيا في يوليو المقبل، قد يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع أردوغان بإدارة ظهره لما وصفه الأخير مرارًا بأنها "صفقة مبرمة فعليًا" مع روسيا. وأشارت إلى أن المخاوف الأمريكية تتجاوز الصفقة العسكرية، ولكن أيضًا تتناول تعزيز علاقات أنقرة مع موسكو، حيث كشف وزير الدفاع التركي في أواخر الشهر الماضي أن أفرادا من جيشه كانوا في روسيا للتدريب على S-400.

وردًا على ذلك، تفكر الولايات المتحدة في وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات الشبح طراز F-35 في ولاية أريزونا، الأمر الذي من شأنه أن يُنهي أي صلة لتركيا ببرنامج تصنيع وتجهيز الطائرات المقاتلة الشبحية الأمريكية. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وتأتي المواجهة في الوقت الذي يصعد فيه الجيش السوري المدعوم من روسيا هجومًا على بعض المتمردين المدعومين من تركيا بالقرب من الحدود.

وعلى الجبهة الأخرى، تكثف الولايات المتحدة الضغط على تركيا والدول الأخرى لعزل إيران بما في ذلك منع جميع صادرات النفط الإيرانية، وهو ما يمكن اعتباره ملفا جديدا للصدام السياسي بين الجانبين المعروفين بتحالفهما العسكري القوي.

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