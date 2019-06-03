انت الان تتابع الكرملين يشدد على أن الجيش الروسي يستهدف "إرهابيين" في إدلب بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

أكد الكرملين الاثنين أن الجيش الروسي لا يستهدف الا "إرهابيين" في محافظة إدلب، آخر معقل للجهاديين في شمال غرب سوريا، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا وحليفتها دمشق بقتل "العديد من المدنيين الابرياء" في تلك المنطقة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "القصف الذي يقوم به الارهابيون من إدلب غير مقبول، ويجري اتخاذ اجراءات لإسكات مواقع المدفعية هذه".

وأضاف "في إدلب، لا يزال هناك حشد كبير لارهابيين ومقاتلين يستخدمون هذا التواجد لاستهداف مدنيين او القيام باعمال عدائية ضد منشآت عسكرية روسية".

وتأتي هذه التصريحات بعدما طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من سوريا وحليفتها روسيا ليل الاحد الاثنين عبر تويتر "وقف القصف الجهنمي" لادلب.

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وكتب ترامب في تغريدته قبيل مغادرته واشنطن إلى لندن "نسمع أنّ روسيا وسوريا، وبدرجة أقلّ إيران، تشنّ قصفاً جهنّمياً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء. العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!".

والجمعة نددت عدة منظمات غير حكومية سورية بعدم تحرك المجموعة الدولية امام تصعيد النظام السوري وحليفته روسيا في محافظة ادلب.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن نحو 950 شخصا غالبيتهم من المقاتلين ونحو ثلثهم من المدنيين قتلوا خلال شهر في المعارك في ادلب وضواحيها.