1400 سلة يوزعها مركز سلمان في عدد من محافظات الصومال

يواصل مركز سلمان تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة في الصومال خلال شهر رمضان المبارك. وجرى توزيع 1,400 سلة غذائية في محافظة بلدوين بولاية هيرشبيلي تزن 126 طنا، فيما تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الرئيسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جميع أقاليم ومحافظات الصومال لعام 1440هـ .

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