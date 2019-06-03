بالفيديو .. جنود أتراك يؤدون التحية وشعارات تقديس لزعيم أكبر مافايا في تركيا

الخليج 365 – متابعات خاصة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا انه لجنود أتراك يؤدون التحية لزعيم أكبر مافيا إجرامية في تركيا.

وقالت صفحة شؤون تركية على حسابها في تويتر "لما كنا بنقول تركيا بتدار من قبل عصابات ما كنا بنفتري علي أردوغان.

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وأوضحت الصفحة، أن "فيديوهات منتشرة لمجموعات من جنود الجيش التركي يؤدون التحية العسكرية، لسادات بكر زعيم أكبر مافيا إجرامية في تركيا ويقولون [ العمالقة يأتون، العمالقة يرحلون، لكن يبقي العملاق واحد وهو سادات بكر ] #ويقولك جيش محمدي:)".

