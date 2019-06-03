اعلامي سعودي: قطر هي المسؤول عن مجزرة القيادة في السودان

الخليج 365 – متابعات خاصة
قال الاعلامي السعودي منصور خميس ان قطر هي المسؤولة عن مجزرة القيادة التي حصلت في السودان.
وفي تغريدة له على صفحته في تويتر رصدها "الخليج 365" قال خميس ان "بعدما حرضت الجزيرة لنشر الفوضى في السودان وأشعلت الفتنة بين الناس والعسكر.
وأضاف : تريد قطر الانتقام فحركت اصابعها لتكرار قصة رابعة بنسخة سودانية وتحميل الجهاز العسكري المسؤولية عن مجزرة القيادة العامة.
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