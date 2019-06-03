السيسي يرد على شائعات صفقة القرن وإمكانية التنازل عن أرض مصرية

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما اعتبره "شائعات" تتعلق بمبادرة الولايات المتحدة للسلام الشامل في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن، حيث نفى فيما يتعلق بما يتردد حول إمكانية تنازل مصر عن أراض لها في سيناء.

وأضاف الرئيس المصري في حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الأحد، أن مصر لا تقبل بما يرفضه الفلسطينيون معرباً عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن الحديث باسمهم.

واعتبر السيسي أن "التساؤلات التي يطرحها بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأراضي المصرية، أمر محير"، وتساءل "هل يعرفه المصريون جيدا؟".

وأضاف الرئيس المصري في كلمته أن أهل سيناء لن يفرطوا في شيئ، مؤكدًا إلى أنه ليس من الممكن أن يعمل ضد إرادة المصريين.

وتابع السيسي: " هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟"، معتبرًا أن المنطقة تمر بـأصعب حالاتها" وأن الفتن والتحديات كبيرة وأن إدارته السياسية تسعى للتوازن في كل شيئ.