هجوم جديد على منشأة نفطية في الخليج والإمارات تتكتم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن حقلا نفطيا إماراتيا في مياه الخليج تعرض لهجوم قبل ايام من الهجمات الغامضة التي استهدفت سفنا على سواحل الفجيرة.

وأوضح أن أبوظبي لم تعلن عن ذلك الهجوم.

وقال رئيس تحرير الموقع، ديفيد هيرست، في مقال مطول “أن ثمة العديد من الهجمات التي تعرضت لها دولة الامارات والتي تُنسب جميعها للحوثيين في اليمن، إلا أن واحدا من هذه الهجمات لم تعلن عنه أبوظبي”.

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ونقل الموقع عن مصدر إماراتي مطلع قوله إن “حقل نفط إماراتي في مياه الخليج تعرض لهجوم قبل أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف أربع سفن بالقرب من موانئ الفجيرة”، ولم تعلن الامارات حينها بطبيعة الحال عن هذا الهجوم.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: “الأضرار كانت محدودة وكان الهدف منها مثل الهجوم على السفن الأربعة هو إرسال رسالة الى الامارات فقط”. وبينما كشف الموقع البريطاني عن هذا الهجوم الذي لم تعلن عنه الامارات،

ولفت الى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حضر القمم الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة غربي السعودية “لكن هذه القمم انتهت دون الخروج بإجابات شافية”.