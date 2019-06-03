ظريف يطالب واشنطن بوقف الحرب الاقتصادية

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بـ"وقف الحرب الاقتصادية ضد طهران"، مشيراً إلى أن "المعيار بالنسبة لإيران، هو إيقاف الحرب الاقتصادية الممارسة ضدها وعلى واشنطن إنهاء الحرب الاقتصادية على طهران".
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنّ إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة"، مشدداً على "استمرار الجهود الأميركية لتغيير الأنشطة الخبيثة لطهران".
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