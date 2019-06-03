ظريف يطالب واشنطن بوقف الحرب الاقتصادية

طالب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، ​الولايات المتحدة​ بـ"وقف الحرب الاقتصادية ضد ​طهران​"، مشيراً إلى أن "المعيار بالنسبة لإيران، هو إيقاف الحرب الاقتصادية الممارسة ضدها وعلى ​واشنطن​ إنهاء الحرب الاقتصادية على طهران".

والأحد، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أنّ إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة"، مشدداً على "استمرار الجهود الأميركية لتغيير الأنشطة الخبيثة لطهران".