وصل بطريرك صربيا إيريناوس والبطريرك يوحنا العاشر يازجي والوفد المرافق لهم إلى دير سيدة صيدنايا وكان في استقبالهم الهيئات الدينية والرسمية والشعبية وفرق المراسم والكشاف والمؤمنين من صيدنايا وزوارها وذلك في اليوم الثالث لزيارته سوريا.
وأبدى البطريرك إيريناوس "تأثره الكبير لما شاهده من آثار تدمير وتخريب جراء إجرام التنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "ما شاهده خلال زيارته لسوريا يؤكد أن الشعب السوري الذي لمسنا إيمانه ومحبته لوطنه مصر على تحقيق النصر وعلى إعادة إعمار بلده".
وابدى "إعجابه بما لقيه من ترحاب من سكان صيدنايا"، مشيراً إلى أنه "استطاع الإحساس بالمحبة التي تنبض بها قلوب أبناء هذه المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك صربيا من صيدنايا: الشعب السوري مصر على تحقيق النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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