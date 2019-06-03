RT: محكمة سويدية ترفض إصدار أمر باعتقال جوليان أسانج على خلفية تهم اغتصاب

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "​محكمة​ سويدية رفضت إصدار أمر باعتقا مؤسس "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​ على خلفية تهم اغتصاب". وكان قد اعتقل أسانج في 11 نيسان الذي كان يقيم في مقر سفارة ​الإكوادور​ بالعاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات ​السويد​ مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه ب​الاغتصاب​.

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