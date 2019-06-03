بيسكوف: هجمات الإرهابيين من إدلب السورية أمر غير مقبول

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن "هجمات الإرهابيين من إدلب السورية أمر غير مقبول ومسؤولية إيقافها تقع على ​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "في إدلب، لا يزال هناك تركيز كبير للإرهابيين والمسلحين الذين يستخدمونه لمهاجمة الأهداف المدنية وتنفيذ هجمات عدوانية مختلفة على الأهداف العسكرية الروسية ومثل هذا الوضع غير مقبول".

وأشار بيسكوف إلى أن "​روسيا​ تتعاون الآن مع الجانب التركي المسؤول تماما عن ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات من إدلب"، داعياً إلى "التأني بخصوص الأنباء عن "صفقة دعت إليها ​واشنطن​ للاعتراف بالرئيس الأسد مقابل احتواء روسيا لإيران".