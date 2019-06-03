خارجية فرنسا: للامتناع عن القيام بأعمال عنف بالسودان تمس بالانتقال السلمي

دانت وزارة الخارجية الفرنسية "أعمال العنف في السودان و نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء"، داعيةً جميع الجهات السودانية للامتناع عن القيام بأعمال عنف تمس بالانتقال السلمي، مشيرةً إلى "مواصلة الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل إلى اتفاق لا يقصي أحدا".
وقتل 9 متظاهرين، خلال محاولة القوات السودانية فض اعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاعتصام.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع المدن السودانية، وذلك بعد بدء قوات الجيش السوداني في فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما نقل التجمع في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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