عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، ​صائب عريقات​، العرب، بـ"مقاطعة فريق ​الإدارة الأميركية​ الخاص بخطة السلام في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى أن "مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".

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