سرحان: عملنا ينصب على تفعيل عمل القضاء بمكافحة الفساد وورشة التنقية الذاتية بدأت

أعلن وزير العدل البيرت سرحان عن قيام ​وزارة العدل​ بانشاء مكتب لاستقبال شكاوى ومراجعات المواطنين ويومياً نتلقى عشرات الشكاوى، مشيرا في مؤتمر صحافي لوزراء "تكتل لبنان القوي"، الى ان العمل كان منصبا على تفعيل عمل ​القضاء​ في ​مكافحة الفساد​ وبدأت ورشة التنقية الذاتية داخل القضاء واعدا بأن سنشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع.

وأضاف سرحان ان على الصعيد التنظيمي تمّ تأليف لجنة مشتركة لقصور العدل بين وزارة العدل والاشغال العامة وابرام مذكرة تعاون بين الوزارة ومركز ربط البحوث التقنية بالتنمية كما تم إنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين ومراجعاتهم، بالاضافة الى انجاز شبكة معلوماتية بالتعاون مع ​اوجيرو​ من أجل ربط المحاكم بعضها ببعض.

ودعا سرحان في الختام ​القضاة​ للعودة عن اعتكافهم مقدما اعتذاره من المواطنين والمتقاضين المتضررين من جراء هذا الاعتكاف.