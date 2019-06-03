شقير شدد على ضرورة زيادة منسوب التعاون بين لبنان وألمانيا

استقبل وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​، سفير ​المانيا​ جورج بيرغلين يرافقه المدير الاقليمي للغرفة الالمانية - العربية للصناعة والتجارة نور حنينة، الذي أبلغه موافقة ​الحكومة الالمانية​ والغرفة الالمانية - العربية على فتح المكتب التمثيلي وتم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضيرات اللازمة لإقامة المكتب، على ان يتم تحديد موعد افتتاحه قريبا، ويكون بإدارة حنينة.

وبحث الجانبان في التعاون الاقتصادي المشترك، فأكد شقير "متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف المستويات ولا سيما على المستوى الاقتصادي"، مشددا على "ضرورة زيادة منسوب التعاون خصوصا لجهة الاستفادة من الخبارات والإمكانات الالمانية في مجالات الاستثمار ومشاريع البنى التحية".

وأعلن شقير عن "موافقة الحكومة الالمانية والغرفة الالمانية - العربية للصناعة والتجارة على فتح مكتب تمثيلي للغرفة الالمانية - العربية في مقر غرفة ​بيروت​ وجبل ​لبنان​"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاقتصادي - الالماني الذي انعقد في 22 حزيران 2018 في ​السراي الحكومي​ على هامش زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لبيروت، بدعم من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​".

ولفت إلى أن "فتح المكتب يشكل حدثا اقتصاديا مهما للبنان، لأن من شأنه تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات في البلدين والاستفادة من الخبرات الألمانية لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية".

من جهته، أكد ​السفير الالماني​، "اهتمام المانيا بتفعيل العلاقات الاقتصادية مع لبنان خصوصا انه يعتبر من أهم شركاء المانيا التجاريين في المنطقة ومركزا مميزا للأعمال".