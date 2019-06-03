العثور على جثة داخل سيارة على طريق بلدة مجدلون بعلبك

تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل ​سيارة​ من نوع "بيجو" لون بني، على طريق بلدة مجدلون قضاء ​بعلبك​. وحضرت ​القوى الامنية​ على الفور، وفتحت تحقيقا بالحادث.

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