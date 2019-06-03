خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة على الاراضي اللبنانية

أعدت ​وزارة العمل​ خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية على الاراضي ال​لبنان​ية وذلك من أجل حماية العامل اللبناني بعد التضييق عليه من قبل العدد الكبير من العمال الاجانب الذين لا يلتزمون ب​قانون العمل​ اللبناني.

وقد تضمنت الخطة الحديث عن الاطار القانون الذي ينظم العمالة الاجنبية والسورية في لبنان وتستند على اطلاق حملة اعلانية وإعلامية وإعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بحسب القوانين والانظمة والتعاون مع ​القطاع الخاص​ و​الاتحاد العمالي العام​ والنقابات وتفعيل العمل الاداري وجهاز التفتيش في وزارة العمل، إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل و​قوى الامن الداخلي​ و​الامن العام​ وأمن الدجولة لمواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل خلال مهمتهم إلى جانب التعاون مع البلديات والمحافظين والوزارات التي لديها أجهزة تفتيش والتنسيق مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​.

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