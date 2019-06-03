الغريب: سوريا أعطتنا ضمانات في اطار عملية اعادة النازحين الى وطنهم

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في مؤتمر صحافي لوزراء "تكتل لبنان القوي"، عن وضعه خطة واقعية لوزارته ومن اهم عوامل انجاحها، مقاربتها من جميع السياسيين بطريقة وطنية بعيدة من السياسة ، لافتا الى وضع اسس للخطة، البعض منها مذكور في البيان الوزاري واولها حق النازح بالعودة الى أرضه نظرا للاوضاع غير المناسبة التي يعيش فيها النازحون في لبنان، وسنبادر الى عرض الخطة في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من الحوار مع الافرقاء بشأنها.
وأضاف الغريب ان رفض لبنان للتوطين يعطينا دفعا اضافيا للعمل على اعادة النازحين الى وطنهم، كاشفا عن تلقيه ضمانات من الحكومة السورية من ناحية المساعدة في اعادة النازحين وتأمين العودة الكريمة لهم على ان تحترم الحكومة السورية جميع المعاهدات الدولية في ما خص حقوق الانسان والتي وقع عليها لبنان، وأضاف اننا نعمل على 3 محاور في اطار عملية اعادة النازحين، الاول يختص بالداخل اللبناني والثاني التنسيق مع الدولة السورية وثالثاً التعاون مع المجتمع الدولي، وأمل الغريب في تعاون جميع القوى السياسية لتطبيق هذه الخطة ، داعيا الى مقاربة موضوع النازحين بايجابية.
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