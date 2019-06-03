الغريب: سوريا أعطتنا ضمانات في اطار عملية اعادة النازحين الى وطنهم

أعلن وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في مؤتمر صحافي لوزراء "تكتل ​لبنان​ القوي"، عن وضعه خطة واقعية لوزارته ومن اهم عوامل انجاحها، مقاربتها من جميع السياسيين بطريقة وطنية بعيدة من ال​سياسة​ ، لافتا الى وضع اسس للخطة، البعض منها مذكور في ​البيان الوزاري​ واولها حق النازح بالعودة الى أرضه نظرا للاوضاع غير المناسبة التي يعيش فيها النازحون في لبنان، وسنبادر الى عرض الخطة في ​مجلس الوزراء​ بعد الانتهاء من الحوار مع الافرقاء بشأنها.

وأضاف الغريب ان رفض لبنان للتوطين يعطينا دفعا اضافيا للعمل على اعادة النازحين الى وطنهم، كاشفا عن تلقيه ضمانات من ​الحكومة السورية​ من ناحية المساعدة في اعادة النازحين وتأمين العودة الكريمة لهم على ان تحترم الحكومة السورية جميع المعاهدات الدولية في ما خص ​حقوق الانسان​ والتي وقع عليها لبنان، وأضاف اننا نعمل على 3 محاور في اطار عملية اعادة النازحين، الاول يختص بالداخل اللبناني والثاني التنسيق مع ​الدولة السورية​ وثالثاً التعاون مع ​المجتمع الدولي​، وأمل الغريب في تعاون جميع القوى السياسية لتطبيق هذه الخطة ، داعيا الى مقاربة موضوع النازحين بايجابية.