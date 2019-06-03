اليازا: بلوك باطون في منتصف اتوستراد عين علق يعرض المواطنين للخطر

نشرت "اليازا" صورة لبلوك باطون في منتصف اتوستراد عين علق، وقالت إنه يسبب خطرا على السلامة العامة. وقد تضررت منه سيارات عدة بحوادث فجائية واصطدمت به (على مشروع الخط السريع).
وناشدت اليازا المعنيين منذ ليل امس بالتحرك لازالته. وقد حاول بعض شبان المنطقة بمبادرة فردية جره بسياراتهم ولم يفلحوا بسبب ثقل وزنه.
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