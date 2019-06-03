​يوسف ضاهر: على الجامعة اللبنانية أن تكون موقعا أكاديميا لا سياسيا

أكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​ ​​يوسف ضاهر​ أن "​الموازنة​ التي أعطيت للجامعة اللبنانية لا تكفي ونحن كأستاذة لا نأخذ حقنا بأي من الامور"، مشيراً إلى "اننا نأمل ان يتقهم النواب أي جميع النواب وكل من في السلطة حق الجامعة اللبنانية لانها لديها الكثير من الطلبات والحاجات".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر ضاهر أن "استقلالية الجامعة اللبنانية ضرورية لأنها يجب تكون موقع أكاديمي لا موقع سياسي وطائفي أي يجب ان تعود كما كانت في أيام إدمون نعيم و فؤاد البستاني وجورج طعمة وعلى المسؤولين اللبنانيين ان يرفعوا يدهم عنها وأن لا يأخذوها كحقل توظيف".