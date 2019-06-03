وليد جنبلاط: نرى في الافق بروز الجنجاويد

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ عبر حسابه على مواقع التواصل انه ‏"الاستعمار الذي كان يمتلك بلادا باسرها في ​العالم العربي​ ذهب، واتى العسكر محله .وفي ​السودان​ كشف العسكر وحلفاء العسكر من قوى رجعية عن حقيقة نواياهم في مجزرة اليوم .وحده المشير سوار ​الذهب​ وعد ووفى فسلم الحكم وترك .على امل ان لا تنتقل العدوى الى ​لبنان​ اذ نرى في الافق بروز الجنجاويد". والجنجويد تعني : الرجل الذي يركب جوادا ويحمل مدفعا رشاشا.

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