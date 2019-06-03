فريد هيكل الخازن: لبنان لكل أبنائه ولا يمكن لأي طائفة او مذهب بالبلد أن يستأثر به

لفت عضو التكتل الوطني النائب ​فريد هيكل الخازن​ إلى ان "التكتل الوطني" هو تكتل بعيد عن الطائفيبة والمذهبية وجامع لمناطق عدة وطوائف ومذاهب عدة"، مؤكداً أن "لبنان لكل أبنائه ولا يمكن لأي طائفة او مذهب بالبلد أن يستأثر بالبلاد أو يلغي أي أحد"، مشيراً إلى أن "الثقة تعود للبنان عبر الاستقرار السياسي وللأسف غير الموجود والامني وهو موجود".

وفي حديث تلفزيوني، اشار فريد هيكل الخازن​ إلى أن "النفس العدائي تجاه القوى السياسية الاساسية في البلاد يخلق عدم استقرار"، معتبراً "اننا نعيش في حالة اضطراب سياسي في البلد"، لافتاَ إلى أنه "في ال​سياسة​، هناك مسافة بيننا وبين "التيار الوطني الحر" وبيننا وبين "القوات اللبنانية" ونحن يدنا ممدودة للجميع في حال كانت الاجراءات الايجابية".