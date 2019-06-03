اخبار العالم

مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت جمهورية مالي اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقلت صحف «باماكو» عن وزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأحد في عدة مناطق من مالي، وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة «مالي اكتياليتي» نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس في مناطق مختلفة من التراب المالي.

شاهد أيضًا

رئيس الوزراء الجزائري يؤدي العمرة وشعارات المظاهرات تلاحقه

فيديو من BBC Arabic

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • دموع تيريزا ماي في إعلان استقالتها

    دموع تيريزا ماي في إعلان استقالتها

    بعد فترة من التكهنات، أعلنت تيريزا ماي أنها ستستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا في 7 يونيو / حزيران المقبل.

    شعار بي بي سي بي بي سي

  • "أليس بإمكانكم الغش؟"

    الملكة إليزابيث الثانية شاركت في إحياء ذكرى مرور 150 عاماً على تأسيس شركة سينزبري.

    شعار بي بي سي بي بي سي
  • تراجع إنتاج العسل في غزة بأكثر من النصف

    تراجع إنتاج العسل في غزة بأكثر من النصف

    يعاني النحالون في غزة من ضعف الإنتاج وقلة العسل في المناحل مما أثر على دخل قرابة 500 عائلة.

    شعار بي بي سي بي بي سي

1

إلغاء

Advertisements

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

رئيس الوزراء الجزائري يؤدي العمرة وشعارات المظاهرات تلاحقه

بي بي سي

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

كانت مالي قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا