مالي تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت جمهورية مالي اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

ونقلت صحف «باماكو» عن وزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأحد في عدة مناطق من مالي، وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة «مالي اكتياليتي» نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس في مناطق مختلفة من التراب المالي.

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كانت مالي قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.