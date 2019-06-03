كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم

دبي - بواسطة محمد فارس © بريندان سميالوسكي مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في البيت الأبيض بتاريخ 16 ايار/مايو 2019

رأى صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في مقابلة أن الفلسطينيين غير مستعدين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، وذلك قبيل الكشف المرتقب عن خطته للسلام.

وقال كوشنر لموقع "أكسيوس" الإخباري في مقابلة نشرت مقتطفات منها في وقت متأخر الأحد إنه غير مهتم بشأن عدم ثقة الفلسطينيين به لأنهم سيبنون قراراتهم على مسألة إن كانت الخطة ستحسن حياتهم.

ولدى سؤاله بشأن إن كان يعتقد أنه بإمكان الفلسطينيين إدارة شؤونهم بدون تدخل إسرائيل، رد بالقول "نأمل بأن يصبحوا مع الوقت قادرين على الحكم".

وأكد كوشنر أن الفلسطينيين "يحتاجون إلى نظام قضائي عادل (...) حرية إعلام وحرية تعبير وتسامح مع جميع الأديان" قبل أن تصبح الأراضي الفلسطينية "قابلة للاستثمار فيها".

وذكر كوشنر أن على الفلسطينيين أن يتمتعوا بحق "تقرير مصيرهم بأنفسهم" دون أن يوضح إن كان ذلك يعني إقامة دولة مستقلة أو شكل أقل من أشكال الحكم الذاتي.

وألمح في وقت سابق إلى أن الخطة لن تدعم إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة "أكسيوس"، قال كوشنر رداً على سؤال بشأن إن كان من الممكن للفلسطينيين أن يتوقعوا التحرر من أي تدخل حكومي أو عسكري إسرائيلي "أعتقد أن في ذلك رفعًا لسقف" التوقعات.

وقال "إذا لم تكن هناك البنية المناسبة لقيام حكومة وأمن مناسبين، وعندما يعيش الناس في خوف ورعب، فإن ذلك يؤذي الفلسطينيين".

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ورفضت القيادة الفلسطينية مسبقًا خطة السلام المرتقبة، مشيرة إلى أن تصرفات ترامب تعكس انحيازه بشكل صارخ لصالح إسرائيل.

وتشمل هذه التصرفات إعلان القدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل ومنع مساعدات بقيمة مئات ملايين الدولارات عن الفلسطينيين وإغلاق سفارة الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع في واشنطن.

وقال كوشنر للموقع نفسه "لست هنا لأحظى بالثقة"، مضيفًا أنه يفرّق بين الفلسطينيين وقادتهم.

وأوضح أنه يعتقد أن الشعب الفلسطيني سيراجع "الوقائع ومن ثم يحدد: هل يعتقدون أن ذلك سيضعهم على مسار الحصول على حياة أفضل أم لا؟"

وسُجّلت المقابلة قبيل زيارة كوشنر إلى القدس الأسبوع الماضي، في جولة شملت كذلك المغرب والأردن.

وتأجّلت خطة السلام في السابق نظراً للانتخابات التشريعية في إسرائيل التي جرت في التاسع من نيسان/ابريل. وقد يتأجل الكشف عنها مرة جديدة الآن جرّاء الأوضاع السياسية في إسرائيل.

وستجري انتخابات ثانية في إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلافية. ويعتبر الكثير من المحللين أن خطة كهذه تحمل حساسية كبيرة تمنع الكشف عنها خلال الحملات الانتخابية.