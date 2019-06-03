السودان / محاولة فضّ الإعتصام في الخرطوم بالقوّة وتجمّع المهنيّين يدعو إلى العصيان المدني وفي أم...

وكالات - أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، في بيان اليوم، الإثنين 3 جوان 2019، أن المجلس العسكري الحاكم يحاول "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم "بالقوة".

وقال التجمع في بيانه "تجري الآن محاولة لفض الإعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري" الذي كان قد اعتبر أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من افريل ، يهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني" ووعد بالتحرك "بحزم" إزاء هذا الوضع.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم الإثنين إلى عصيان مدني شامل، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

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وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن تجمع المهنيين دعا أيضا المواطنين السودانيين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.

ومن جهة أخرى قال شهود عيان إن آلاف المحتجين السودانيين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان اليوم الاثنين في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أنه ليست هناك قوات أمن في المنطقة وأغلق رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية في أنحاء أم درمان.