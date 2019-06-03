الإرياني: استعراض الحوثي للقوة بـ"الحديدة " تهديد للملاحة الدولية

صرح وزير الإعلام اليمني، معمر مطهر الإرياني ، بأن إقامة الميليشيا الحوثية عرضاً عسكرياً داخل مدينة "الحديدة" غربي البلاد ، وعلى بعد أمتار من مينائها، ورفع صور الخوميني وأعلام إيران وحزب الله "اللبناني"، بالتزامن مع مظاهرة في العاصمة (صنعاء )، التي رفعت شعارات عدائية، هي تهديد إيراني واضح باستهداف خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
واعتبر الإرياني - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الاثنين أن
وأشار إلى أن رفع الميليشيا الحوثية صور الخوميني وخامنئي ليس أمراً جديداً، ويؤكد انقياد الميليشيا
ورأى أن الاستعراض العسكري يؤكد كذب ادعاءات الميليشيا الحوثية والمبعوث الأممي مارتن جريفث، حول الانسحاب "الأحادي " المزعوم من موانئ الحديدة، واستغلال الميليشيا لاتفاق السويد لوقف عملية تحرير موانئ ومدينة الحديدة، واستمرار تواجدها العسكري بمحاذاة البحر الأحمر، خدمة للأجندة الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
وشدد على أن رفع هذه الشعارات الطائفية والدخيلة على اليمن ، يلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي ، ويخالف تطلعات اليمنيين الذين يرفضون المشروع الإيراني، وتكرار نموذج حزب الله في اليمن.
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