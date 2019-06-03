ترامب موجها انتقادا نادرا لإسرائيل: "إنه أمر سخيف"

في انتقاد نادر إلى إسرائيل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء عجز القوى السياسية في الدولة العبرية عن الاتفاق على تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ووصف ترامب، في تصريح صحفي أدلى به أمام البيت الأبيض عند مغادرته إلى بريطانيا في زيارة دولة، الوضع السياسي في إسرائيل التي تتجه نحو انتخابات جديدة في سبتمبرالمقبل بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة قبل انقضاء المهلة يوم الأربعاء الماضي، بأنه "فوضوي"، مشددا على ضرورة أن يتصرف الساسة الإسرائيليون معا.
وقال: "تم انتخاب بيبي (بنيامين نتنياهو)، والآن فجأة سيعيدون الانتخابات برمتها مرة أخرى بحلول سبتمبر. إنه أمر سخيف، ونحن لسنا سعداء به".
وسبق أن أبدى ترامب دعمه الواضح لنتنياهو في السباق الانتخابي واتخذ سلسلة خطوات ساعدت "بيبي"، على ما يبدو، في كسب مزيد من دعم الناخبين قبيل بدء التصويت في أبريل الماضي، أبرزها الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السوري المحتل.
وألحق فشل نتنياهو في تشكيل حكومة ضربة موجعة إلى لإعلان ترامب خطة السلام الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وخاصة أن نتنياهو يعد من أبرز حلفاء البيت الأبيض في تطبيق هذه الخطة.
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