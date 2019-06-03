فرنسا تدعو لمحاسبة المسئولين عن قمع المتظاهرين في السودان

طالبت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، بمحاسبة المسئولين عن قمع المتظاهرين بالسودان خلال الأيام الأخيرة، مشددة على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات لترتيب الانتقال السلمي للسلطة، وذلك بعد ساعات من فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة بالخرطوم، وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فان دور مول في بيان رسمي

"فرنسا تُدين أعمال العنف المرتكبة في الأيام الأخيرة في السودان خلال قمع المتظاهرين".

وتابعت كما "ندعو لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في السودان".

وحثّت فرنسا المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي للعودة لطاولة الحوار بهدف التوصل "بأسرع وقت" لاتفاق حول المؤسسات الانتقالية.

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وأخيراً دعت فان دور مول جميع الأطراف في السودان للامتناع عن أي عمل عنف يؤدي لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية التي يتطلع لها الشعب السوداني.

وفي وقت سابق من اليوم، الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.