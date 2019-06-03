استقبال ملكي للرئيس الأميركي في Buckingham

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بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة تستمر 3 أيام، يتوقع أن يناقش خلالها قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والتغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، في محادثات سوف يجريها مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
واستقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترمب في قصر باكينجهام. كما رحب الأمير تشارلز الابن الأكبر للملكة والوريث الأول للعرش، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول بترمب وزوجته ميلانيا لدى هبوطهما بمروحية في حديقة القصر.
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