الانتقالي السوداني يجدد الدعوة للتفاوض ويأسف للتطورات الميدانية

جدد المجلس الانتقالي السوداني الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى التحول المنشود، معبراً عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات.

وفي بيان، قال المجلس "منذ اندلاع ثورتكم المباركة في أبريل انحازت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخري لإرادة التغيير وظلت تعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق حول الترتيبات للفترة الانتقالية وقد حققت تقدماً ملموساً في هذا الإطار . ومؤخراً تصاعدت وتيرة الأحداث وأفرزت واقعاً مغايراً عقد المشهد ومثل تصعيداً أمنياً يتنافى مع غايات الثورة السلمية.

أفضى ذلك الواقع إلى ظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون، مما دعا شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك المنطقة لحسم هذا المشهد ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة بإشراف وكلاء النيابة بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولومبيا ) والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام وأثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، مما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم، مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، والمجلس العسكري الانتقالي إذ يعبر عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة يؤكد حرصه التام على أمن دوت الخليج وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية ويجدد الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت بغية التوصل إلى التحول المنشود لبلادنا، حفظ الله البلاد من الفتن والجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين".

وتضاربت الأنباء عن أحداث فض الاعتصام في العاصمة السودانية، الخرطوم بالقوة، إذ نفى المجلس العسكري السوداني أن يكون قد أقدم على فض الاعتصام، فيما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير أن القوات السودانية تمكّنت من فضّ الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة بالخرطوم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، «أن القوات السودانية لم تفضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة»، مضيفا أنها «استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين»، وتحولت إلى «بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني»، في إشارة إلى تجمع يطلق عليه مجازا بـ«كولمبيا» من جانبه، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان «قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام»، محملاً المجلس العسكري المسؤولية الكاملة. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 13 شخصا وإصابة المئات بجروح في عملية فض الاعتصام.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية، الأطرافَ السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني. فيما أعلنت السفارة الأميركية في السودان، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين «يجب أن تتوقف»، معتبرة أن المجلس لا يمكنه «قيادة شعب السودان بشكل مسؤول».