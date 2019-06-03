"بوكو حرام" تهاجم قواعد عسكرية في نيجيريا

نفّذ مسلحو "بوكو حرام" الإرهابية سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية في ولاية بورنو النيجيرية (شمال شرق)، فسيطروا على ثلاث منها وسرقوا أسلحة، وفق ما أفادت مصادر أمنية الإثنين.

واقتحم مقاتلون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، أربع قواعد منذ الجمعة حتى الأحد، في آخر سلسلة هجمات تستهدف الجيش، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومن الجماعة المسلحة. ولم تصدر معلومات بعد عن الضحايا.

وفي آخر عملية يوم الأحد الماضي، نفّذ المسلحون محاولة فاشلة للسيطرة على قاعدة في بلدة ديكوا بعد هجوم وقع قبل الفجر.

وقال مسؤول عسكري، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الإرهابيين هاجموا الجنود في ديكوا حوالي الساعة 04:00 (03:00 ت غ) لكن تم صد الهجوم دون سقوط ضحايا من جانبنا".

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ووصل المقاتلون على متن 13 شاحنة مزوّدة برشاشات ثقيلة، وفق مسؤول آخر قدم رواية مشابهة عن الأحداث.

ويقيم في ديكوا، الواقعة على بعد 90 كلم من عاصمة الولاية ميدوغوري، أكثر من 70 ألف نازح يعيشون في مخيمات عدة، حيث يعتمدون على المساعدات الغذائية والإنسانية، التي تقدمها وكالات الإغاثة.

وفي وقت متأخر السبت، اقتحم المقاتلون المتطرفون قاعدة في بلدة مارتي (على بعد 40 كلم) حيث أخرجوا الجنود منها بعد تبادل مطول لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

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ونهب المسلحون القاعدة فاستولوا على الأسلحة، التي تركها الجنود الفارون وأضرموا النيران فيها. وانسحب الجنود بدورهم إلى ديكوا.

وأثناء تراجعهم باتجاه بحيرة تشاد، نهب المقاتلون قاعدة أخرى في قرية كيرينوا، على بعد 30 كلم من مارتي.

وقال المسؤول العسكري الأول إنه "تم إجلاء الجنود في كيرينوا إلى ديكوا بعد الهجوم الذي نفذه الإرهابيون".

ويعتقد أن المقاتلين شنوا الهجمات من جيبهم في بحيرة تشاد، حيث كثّف الجيش النيجيري ضرباته الجوية مستهدفاً معسكرات تنظيم "داعش" "ولاية غرب أفريقيا".

وأفادت المصادر العسكرية وميليشيات مناهضة للمتشددين أنه تم إخراج الجنود في قاعدة في قرية دلوة (16 كلم خارج ميدوغوري) بعد معركة استمرت لست ساعات ضد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وتواصلت الأحد.

وأجبر القتال سكان مارتي على الفرار إلى ميدوغوري، حيث وصلوا على متن شاحنات الأحد، بحسب سكان المدينة.

لكن الجنود عادوا إلى المدينة في وقت متأخر الأحد برفقة تعزيزات من ميدوغوري، وفق المصادر.

واستهدف تنظيم "داعش" الإرهابي منذ يوليو العام الماضي، عشرات القواعد العسكرية في هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.