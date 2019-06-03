كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض في مقابلة بُثت يوم الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.
وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد مصممي خطة البيت الأبيض التي لم يكشفها بعد للسلام في الشرق الأوسط، وعندما سئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة إتش.بي.أو التلفزيونية عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي قال إن هذا سيكون "طموحاً عالياً".
ويقاطع الفلسطينيون أي اتصال مع إدارة ترامب منذ إعلانه الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
وتفادي كوشنر مرة أخرى القول صراحة ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلاً يقوم على وجود دولتين والذي يمثل أساس السياسة الأميركية منذ عشرات السنين ويدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ولكنه قال " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير، سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".
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