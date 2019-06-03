كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. انخفاض التضخم إلى مستوى أقل من المتوقع في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم في تركيا انخفض لأقل من المتوقع في شهر مايو الجاري إلى 18.74%، الأمر الذي تسبب في تراجع سعر صرف الليرة التركية.

وجاء الانخفاض دون توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى 19.10%، وتسبب انزلاق التضخم إلى مستوى دون المتوقع في حالة من القلق لدى المستثمرين، الذين قالوا إن البنك المركزي التركي ربما يخفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت أبكر من المتوقع.

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وقال معهد الإحصاءات التركي إن التضخم في مايو تراجع بفعل انخفاض أسعار السلع المنزلية، التي تراجعت بنسبة 1.58%، وهبوط أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.18%.

من جهته قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن تراجع التضخم مستمر، مضيفا أن تركيا تأمل في بلوغ المستوى المستهدف للتضخم بنهاية العام الجاري، وهو 15.9% فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ التضخم 16%.

وفي أعقاب أزمة عملة العام الماضي، تراجعت الليرة مقابل الدولار بنسبة 30%، ليرتفع مؤشر التضخم بذلك إلى أعلى مستوى في 15 عاما، فوق 15%، إلا أن المؤشر بدأ في التراجع منذ أبريل الماضي.