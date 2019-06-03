كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسلحون الأكراد يسلمون النرويج 5 أطفال يتامى من أبناء "الدواعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم مسلحون أكراد شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، 5 أطفال يتامى، من عائلات تابعة تنظيم "داعش" للسلطات النرويجة.

وقال المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي كمال عاكف في بيان إنه "بناء على طلب من مملكة النرويج، سلم اليوم 5 أطفال يتامى من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية، في بلدة عين عيسى".

وأضاف أن العملية تمت "وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان، لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم".

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بدورها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية إنغريد إيكير، أن "السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأطفال اليتامى".

وتضم مخيمات شمال شرق سوريا، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات "متطرفين أجانب"، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.

وكانت آخر عملية تسليم حصلت الأسبوع الماضي، إذ استعادت أوزبكستان 148 طفلا وامرأة من عائلات عناصر "داعش".

وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء "المتطرفين الفرنسيين". واستعادت في مارس الماضي 5 أطفال يتامى.