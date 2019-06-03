كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بأزمة اقتصادية أشد فتكا من 2008... دولتان "ناشئتان" قادرتان على مواجهتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة "طلال أبو غزالة العالمية للتدقيق المالي"، أن الأزمة الاقتصادية الجديدة ستكون أشد فتكًا من سابقتهــا التي حدثت في عام 2008، متوقعا أن تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو غزالة في مقالة شهرية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "منذ فترة ليست بالقصيرة وأنا لا أكـف عـن دق ناقـوس الخطـر محذرًا من أزمة اقتصادية كبيرة قادمة قد تعصف بالاقتصاد العالمي في عام 2020. فعلى العكس من بعض التقارير لبعض المحللين والخبــراء، فإن لديّ أسباب وجيهة تجعلني أعتقد بأن الأزمة الجديدة ستكون أشد فتكًا من سابقتهــا التي حدثت في عام 2008. وعلى الأرجح، وعلى نحو شبيه بما حدث في الأزمة السابقة، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أنه يٌتوقع أن تستمر لمدة أطول وسيكون لها أثر جسيم على اقتصادات الدول الغربية، مسببة ركود ومؤدية للعديد من حالات الإفلاس".

وأضاف أبو غزالة "لقد فقدت الـدول في كافة أنحاء العالـم، وخاصةً في أوروبا، ثقتهـا في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة في القضايا المتعلقة بالسياسات الدولية المالية والتجارية والعسكرية. وقد أخذت هـذه الدول تتخلى شيئًا فشيئًا عن تحالف دام مداه سبعة عقود مع الولايات المتحدة الأمريكيــة، وبـدأت بتبنّي منظومات بديلــة للتجــارة الثنائية. علاوةً على ذلك، يستمر الدولار الأمريكي في فقدان أهميته، ولعدة سنــوات الآن، أمام عملات أخرى. وقد صرح مارك كارني، محافــظ بنك إنجلترا، في كانــون الثاني/ ينايــر 2019 ، قائلًا "فـي نهايـة المطـاف، سيكون لدينا عملات احتياطيـة أخرى غير الدولار الأمريكي".

وتابع "أتوقع شخصياً أن يجلب عام 2020 معه أزمة اقتصادية وسياسية عالمية لا نظير لها. ذلك لأنه ليست السياسات الاقتصادية غيـر المنسقة للاقتصادات المتقدمة هي ما تساهم في هــذه الأزمة فقط، بل وأن القرارات السياسيـة الخاطئة والسياسات غير الرشيدة ستمهد الطريق لحدوث محنة اقتصادية كبرى".

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مشيرا إلى أنه "ستكون الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند أكثر قدرة على التكيف مع الأزمة، ومن المتوقع أن تزدهـر مقارنة مع اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا".

واعتبر أبو غزالة أنه يمكن أن تتعامل الصين بشكل أفضل مع أية أزمة من هذا النوع، نظرًا لأن الدولة تمتلك النظام المصرفي وتسيطر عليه.

كما توقع أبو غزالة "أيضًا أن تعاني خمس دول أوروبية على الأقل، من الأزمة في العام المقبل للأسباب المذكورة أعلاه، ولكن سيتم الحفاظ على عملة اليورو الموحدة".

وأتم "ستنمو البرازيل وروسيا والهند والصين وكوريا، بمعدل ثابت خلال السنوات العشر القادمة، علاوةً على ذلك، أعتقد أنه خلال 10 سنوات، ستصبح بعض الدول الأفريقية أكثر تطورًا كما أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في النمو بسبب زيادة عائدات النفط بشكل رئيسي".