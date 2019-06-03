كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة المغربية، الاثنين، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط بمدينتي الراشيدية وتنغير جنوب شرقي البلاد.

وأوضح بيان للشرطة أنها ألقت، الاثنين، القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

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وأضافت الشرطة أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين، أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة لداعش ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.

وأكد المصدر أنه تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث واستكمال التحقيقات.