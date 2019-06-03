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محمد صلاح يرفض عرضاً مغريا من ريال مدريد

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وكالات 0 تبليغ

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قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن النجم الدولي المصري لليفربول الإنكليزي محمد صلاح/ رفض عرضاً ضخماً من الإسباني للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وحسب المصدر ذاته، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 180 مليون جنيه إسترليني (203 مليون أورو) من أجل التعاقد مع أيقونة والمتألق مع النادي الإنكليزي للعام الثاني على التوالي.

وأكدت “آس” أن صلاح رفض الحديث عن مستقبله بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، أول أمس السبت، على حساب توتنهام حيث تفوق الريدز بثنائية نظيفة افتتحها صلاح بهدف من ركلة جزاء مهدت الطريق للقب السادس في تاريخ النادي العريق.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني يرغبان بدورهما في التعاقد مع محمد صلاح.

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