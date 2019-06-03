شرين تلمح إلى أنها حامل – صورة

أثارت الفنانة المصرية، شرين عبد الوهاب، أخيرا، الكثير من الشكوك حول موضوع حملها، وذلك بعد ظهورها في صورة حديثة رفقة زوجها، الفنان حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت شرين في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسام يضع يده على بطنها، وهي حركة يقوم بها الأزواج، الذين ينتظرون أطفالا جدد، عادة.

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وعلى الرغم من أن حسام حبيب، وشيرين عبد الوهاب، لم يكشفا بشكل صريح أنهما سيرزقان بمولودهما الأول، إلا أن ذلك مرجح بقوة.

وعبر حسام أثناء استضافته في برنامج “عايشة شو”، أخيرا، عن رغبته في انجاب أطفال من شرين.