بمناسبة عيد الفطر.. اتصالات الجزائر تخفض سعر المكالمات إلى المغرب

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، عن تخفيضات في أسعار المكالمات الهاتفية، المحمول، والثابت، وذلك ليومين متتاليين بمناسبة عيد الفطر، تجاه عدد من الدول، من بينها المغرب.

وجاءت تخفيضات اتصالات الجزائر في أسعار المكالمات من الثابت نحو جميع شبكات الهاتف المحمول الوطنية بسعر دينار جزائري للدقيقة الواحدة، ومكالمات مجانية من الهواتف الثابتة في الجارة الشرقية خلال يومي العيد.

كما تقترح الشركة تخفيضات على تسعيرة المكالمات نحو الهاتف الثابت الدولي التي حددت في 3 دنانير للدقيقة، وهو سعر المكالمة المحلية، وذلك ابتداء من الدقيقة الثالثة، مشيرة إلى أن البلدان المعنية بهذه التخفيضات هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكندا، والصين، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، والأرجنتين.

يذكر أنه على الرغم من السنوات الطويلة من إقفال الحدود البرية بين الجارتين المغرب، والجزائر، إلا أن جالية جزائرية كبيرة تقيم في المغرب، وجالية مغربية مهمة تقيم في الجارة الشرقية، كما أن عددا من المغاربة، الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل ترحيلهم تركوا أجزاءً من عائلتهم في الجارة الشرقية.