اعمارة: الخصاص في الماء موجود.. وسنرفع الطاقة التخزينية إلى 30 مليار متر مكعب

خلال جوابه عن الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن الخصاص في الماء موجود في عدد من مناطق المغرب، بسبب توالي سنوات الجفاف، مؤكدا أن معالجته ستتم على مستوى المعالجة الآنية، ثم المدى البعيد.

وقال اعمارة: إن “الخصاص موجود، وهناك معالجة آنية مرتبطة بعدد من المراكز، التي سيتم تمويلها بالصهاريج”، مضيفا: “في عدد من المناطق لا يمكن أن ننكر ذلك، على المدى البعيد يجب أن نرفع الطاقة التخزينية، ثم لدينا خارطة توزيع على المستوى الوطني ستكلف ملايير الدراهم لربط جميع الجماعات، والدواوير بالمنظومة المائية”.

وأضاف الوزير “سابقا كانت العديد من الجماعات ترتبط بالمياه الجوفية، التي لم تعد تنضب بسبب توالي سنوات الجفاف، وبالتالي أصبح من حق المواطن أن يرتبط بالمنظومة المائية، وهذا سيأخذ بضع سنوات”.

ويرى المسؤول الحكومي أنه “بشكل عام، في مجال السدود، المملكة لديها سياسة عمومية، لكن في مجال التزويد بالماء انطلقت السياسة منذ عقود، ولايزال الاشتغال عليها”، مشيرا إلى أن “إلى حدود الآن، فإن الطاقة التخزينية تصل إلى 18.6 مليار من الأمتار المكعبة من الماء، ونتطلع خلال السنوات المقبلة إلى أن نصل إلى 30 مليار متر مكعب”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك تغيرات مناخية تجعل المغرب في وضع دقيق”، مضيفا، “مستقبلا سيتم ربط جميع الدواوير، والجماعات بمنظومة التوزيع المائي، وهو ما سيكلف أموالا كبيرة، وبلدنا لا خيار له إلا أن يصل إلى هذه النسبة من التخزين، وهو ما سيتحقق بالحكومات القوية، التي لها تصور بعيد المدى، وإلا هناك أمور كثيرة لم تنجز في السنوات الماضية”، بحسب الوزير.