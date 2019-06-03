الترجي يطالب “الكاف” بحضور اجتماع باريس

تقدم نادي الترجي الرياضي التونسي، ظهر اليوم الإثنين، بطلب رسمي إلى إتحاد إفريقيا لكرة القدم، من أجل حضور الاجتماع الخاص باللجنة التنفيذية، والذي يهم الأحداث المرتبطة بنهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وحسب بلاغ رسمي للترجي الرياضي التونسي، فإن المسؤولين يطالبون بحضور الاجتماع، في حال تم التأشير على حضور الوداد الرياضي، ممثلاً بإدارة في اجتماع “الكاف”.

وأضاف البلاغ ذاته: “بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الوداد البيضاوي المغربي مشيرين فيها إلى حضورهم اجتماع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المحدد ليوم 4 يونيو 2019 ،الترجي الرياضي اراسل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وطلب بدوره رسميا السماح له بحضور هذا الإجتماع في حالة تمكين فريق الوداد المغربي من ذلك حتى تكون المعاملة بالمثل ويتمكن جميع الأطراف من نفس الحقوق”.

هذا وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد دعا إلى اجتماع عاجل مباشرة بعد صافرة غاساما التي توجت الترجي بطلاً لـ “تشامبيونز ليغ”، حدد له أن يقام في باريس، غداً الثلاثاء صباحاً.