انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تدعو لوقف العنف ضد المدنيين في السودان بشكل عاجل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 04:55 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أنها تأسف لقرار فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالقوة، وممارسة قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل في العاصمة الخرطوم.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، إنّ الدوحة تتابع بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وتعبر عن أسفها لفض الاعتصام واستخدام العنف ضد المتظاهرين العزل من أبناء السودان "ما قد يكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني في البلاد".

وناشدت دولة قطر المجلس العسكري الانتقالي أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل، كما دعت إلى "تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني، ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم".

وقتل 13 متظاهراً وأصيب العشرات لدى فض قوات الأمن في السودان، صباح اليوم الاثنين، الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان" و"تجمع المهنيين".

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وكان قادة الاحتجاجات قد أكدوا في وقت سابق أن القادة العسكريين يفكرون في إشعال نيران العنف، ويخططون لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة.

جاء ذلك بعد تصريحات للفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري، قال فيها إنه لن يسمح "بالفوضى".

وقال حميدتي: "إن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية سيكون نوعاً من الفوضى، وإن المجلس العسكري سيحسم أي أعمال فوضى بالقانون".

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.

وتتزايد المخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى مثل مصر وليبيا، بحسب محتجين.

