انت الان تتابع تفاصيل خبر عريقات يصف فريق ترامب للشرق الأوسط بـ"مستوطنين" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 04:55 مساءً - دعا مسؤول فلسطيني بارز اليوم الاثنين، العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذي يعمل على إنجاز خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "صفقة القرن"، ووصفه بأنه "فريق من المستوطنين".

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر، جرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وكان عريقات يشير في تغريدته إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد رعاة خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط التي لم يكشف عنها بعد، وجيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى "إسرائيل".

وأضاف عريقات في تغريدات على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين. وقد عزل نفسه عن أي دور فى عملية السلام".

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وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر بُثت يوم الأحد وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وسئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة (HBO) التلفزيونية عمَّا إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، فقال: "هذا سؤال جيد جداً. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

ولا يعتقد كوشنر أن بإمكان الفلسطينيين التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، معتبراً أنه "طموح عالٍ".

وتستعد الإدارة الأمريكية للكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام في ورشة عمل اقتصادية تعقد في البحرين قبل نهاية الشهر الجاري، في حين تواجه هذه الخطة رفضاً شعبياً عربياً، وأعلنت السلطة الفلسطينية وحركات المقاومة مقاطعتهم لها ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى عدم المشاركة فيها.

وبعد الكشف عن بعض تفاصيل خطة السلام يرى الفلسطينيون والمسؤولون العرب أنها منحازة بشدة لمصلحة "إسرائيل" وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.